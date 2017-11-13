Худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин призвал "урезонить" главу Минкульта Владимира Мединского, который, по его мнению, "целенаправленно вредит театру". Свое обращение Райкин сделал в эфире телеканала "Дождь".

Райкин сообщил, что в течение года в руководимом им театре "Сатирикон" прошло шесть проверок. Эти мероприятия не выявили никаких серьезных нарушений, но худрук расценил проверки, как официальную попытку запугать театр. Кроме того, считает Райкин, Мединский пытается остановить реконструкцию здания театра. Райкин уверен, что это ответ министра культуры Владимира Мединского на его прошлогоднее выступление, в котором он говорил об усилении цензуры.

Райкин просит "высшие инстанции" повлиять на министра культуры.