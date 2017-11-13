Умерла актриса Александринского театра Вера Вельяминова

Заслуженная артистка России Вера Вельяминова умерла на 92-ом году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Александринского театра, на сцене которого актриса проработала 65 лет.

Актриса умерла вчера, 12 ноября в Петербурге.

Вельяминову приняли в труппу Ленинградского академического театра драмы им. Пушкина (ныне Александринского) в 1952 году.

Вельяминова сыграла более 80 ролей в театре и кино. Многим она запомнилась по образу юбилярши в ленте "Выйти замуж за капитана". Дата прощания с артисткой будет объявлена позднее.