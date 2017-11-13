В Петербурге отметят 100-летие мультипликатора Федора Хитрука -автора мультфильмов «Винни Пух», «Топтыжка», «История одного преступления» и «Каникулы Бонифация». В северной столице 17 ноября откроется выставка «Век Федора Хитрука».

В экспозицию вошли более сотни различных работ, которые позволят увидеть процесс работы знаменитого советского художника, здесь будут представлены световые инсталляции, сами мультфильмы, воспоминания тех, кто был лично знаком с Фёдором Хитруком.

Федор Хитрук одним из первых в советской анимации начал создавать мультфильмы, используя прием художественного минимализма. Он также стал инициатором развития авторской мультипликации в СССР.

На выставке покажут около сотни редких материалов из собрания Государственного центрального музея кино, световые инсталляции, воспоминания учеников и сами мультфильмы. Посетители смогут узнать, кем был советский мультипликатор, что было для него важно в искусстве и зачем он создавал свои фильмы.В рамках экспозиции пройдут творческие встречи с учениками и соратниками Хитрука, среди которых мультипликаторы Юрий Норштейн, Александр Петров, Михаил Алдашин, Иван Максимов.