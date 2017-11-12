Поклонникам Задорнова разрешили попрощаться с сатириком

Поклонники Михаила Задорнова, пришедшие к одной из московских больниц, получили возможность попрощаться с сатириком.

Изначально планировалось, что траурная церемония будет закрытой. Несмотря на это, около медицинского учреждения сегодня собралось около сотни человек, свидетельствует корреспондент РИА Новости . Поклонникам пришлось ждать не менее полутора часов, прежде чем они получили разрешение пройти на территорию больницы.

О смерти Михаила Задорнова, страдавшего онкологическим недугом, стало известно в минувшую пятницу. После окончания церемонии прощания тело сатирика доставят в Латвию, где состоятся похороны.