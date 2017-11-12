Поклонникам Задорнова разрешили попрощаться с сатириком
12 ноября 2017, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники Михаила Задорнова, пришедшие к одной из московских больниц, получили возможность попрощаться с сатириком.Изначально планировалось, что траурная церемония будет закрытой. Несмотря на это, около медицинского учреждения сегодня собралось около сотни человек, свидетельствует корреспондент РИА Новости. Поклонникам пришлось ждать не менее полутора часов, прежде чем они получили разрешение пройти на территорию больницы.
О смерти Михаила Задорнова, страдавшего онкологическим недугом, стало известно в минувшую пятницу. После окончания церемонии прощания тело сатирика доставят в Латвию, где состоятся похороны.