Попрощаться с Михаилом Задорновым пришли десятки человек
12 ноября 2017, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]
Возле московской больницы, где сегодня прощаются с Михаилом Задорновым, собрались несколько десятков поклонников скончавшегося сатирика.Как сообщает ТАСС, часть этих людей приехала в столицу из других городов. В беседе с журналистами почитатели таланта Задорнова рассказали, что его творчество помогло им переосмыслить свою жизнь.
Церемония прощания с умершим от онкологического заболевания сатириком проходит в закрытом режиме, таково было желание родственников покойного. После окончания траурного мероприятия тело Михаила Задорнова отправят в Латвию, где его предадут земле.
Ранее друг Задорнова Гарри Польский разместил в соцсети видео, на котором сатирик под музыку Людвига Ван Бетховена читает стихотворение Евгения Евтушенко.