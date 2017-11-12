Попрощаться с Михаилом Задорновым пришли десятки человек

Возле московской больницы, где сегодня прощаются с Михаилом Задорновым, собрались несколько десятков поклонников скончавшегося сатирика.

Как сообщает ТАСС , часть этих людей приехала в столицу из других городов. В беседе с журналистами почитатели таланта Задорнова рассказали, что его творчество помогло им переосмыслить свою жизнь.

Церемония прощания с умершим от онкологического заболевания сатириком проходит в закрытом режиме, таково было желание родственников покойного. После окончания траурного мероприятия тело Михаила Задорнова отправят в Латвию, где его предадут земле.

Ранее друг Задорнова Гарри Польский разместил в соцсети видео, на котором сатирик под музыку Людвига Ван Бетховена читает стихотворение Евгения Евтушенко.