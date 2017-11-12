Друг Михаила Задорнова опубликовал "прощальное" видео юмориста
12 ноября 2017, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]
Гарри Польский, соавтор Михаила Задорнова, разместил на своей странице в социальной сети видео с сатириком. Под звуки "Лунной сонаты" Михаил Задорнов читает стихи Евгения Евтушенко "Идут белые снеги".
Польский вел на концертах Михаила Николаевича постоянную рубрику "Здравновости". Они тесно общались, написали в соавторстве немало рассказов, многие из которых еще не успели увидеть свет.
Гарри Польский отметил в комментарии к видео, что Михаил Николаевич ушел из жизни слишком рано. В СМИ назвали данный ролик прощальным, несмотря на то, что он был создан еще четыре года назад.
В Москве сегодня, в воскресенье, 12 ноября, состоится прощание с известным писателем-сатириком Михаилом Задорновым. Прощание начнется в 13:00 мск в ритуальном зале морга клинической больницы "Медси".
Опубликовано одно из последних интервью писателя-сатирика Михаила Задорнова. Кумир миллионов ответил на вопросы актрисы, телеведущей Ирины Безруковой.