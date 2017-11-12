Гарри Польский, соавтор Михаила Задорнова, разместил на своей странице в социальной сети видео с сатириком. Под звуки "Лунной сонаты" Михаил Задорнов читает стихи Евгения Евтушенко "Идут белые снеги". Стала известна последняя воля Михаила Задорнова

Польский вел на концертах Михаила Николаевича постоянную рубрику "Здравновости". Они тесно общались, написали в соавторстве немало рассказов, многие из которых еще не успели увидеть свет.

Гарри Польский отметил в комментарии к видео, что Михаил Николаевич ушел из жизни слишком рано. В СМИ назвали данный ролик прощальным, несмотря на то, что он был создан еще четыре года назад.

В Москве сегодня, в воскресенье, 12 ноября, состоится прощание с известным писателем-сатириком Михаилом Задорновым. Прощание начнется в 13:00 мск в ритуальном зале морга клинической больницы "Медси".

Опубликовано одно из последних интервью писателя-сатирика Михаила Задорнова. Кумир миллионов ответил на вопросы актрисы, телеведущей Ирины Безруковой.