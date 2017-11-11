Задорнов оказался спонсором установки памятника Пушкину в Ленобласти

Памятник поэту Александру Пушкину и его няне Арине Родионовне в селе Воскресенском Ленинградской области был установлен на средства сатирика Михаила Задорнова. Об этом в своем Facebook написал главный редактор одного из петербургских изданий Дмитрий Шерих.

Воскресенское – родина Арины Родионовны. По словам Шериха, Задорнов во время посещения села решил, что в нем должен стоять памятник женщине и ее знаменитому воспитаннику и выделил деньги на проведение работ. Журналист отметил, что данный монумент - «самая главная память о Михаиле Задорнове».

О смерти Задорнова стало известно в пятницу. Ранее сегодня появилась информация о месте и времени прощания со скончавшимся от рака сатириком.