В Санкт-Петербурге скончался известный композитор Георгий Портнов

Сегодня стало известно, что в Северной столице в возрасте 89 лет скончался композитор и дирижер Георгий Портнов.

Данную информацию предоставили в субботу в Союзе композиторов Санкт-Петербурга, где отметили, что жизненный путь деятеля искусств завершился 8 ноября. Как уточняет портал 78.ru, прощание с Георгием Портновым состоится 13 ноября в Доме композиторов, после чего он будет похоронен на Волковском кладбище.