Стало известно место и время прощания с Михаилом Задорновым

Сегодня родные покойного сатирика Михаила Задорнова объявили дату и место прощания.

Траурная церемония состоится 12 ноября в ритуальном зале морга клинической больницы "Медси" на Пятницком шоссе в Москве. Прощание с артистом начнется в 13 часов по московскому времени, передает "7 Дней".

Ранее сообщалось, что Михаил Задорнов хотел быть похороненным в Латвии рядом со своими родителями и бабушками. Напомним, юморист ушел из жизни в возрасте 69 лет после длительной борьбы с тяжелым заболеванием. В 2016 году ему провели операцию, которая нf некоторое время улучшила его состояние.