Боярский о кончине Задорнова: будь она проклята, эта болезнь!

Знаменитый российский артист и музыкант Михаил Боярский высказался о кончине юмориста Михаила Задорнова.

Боярский выразил свои соболезнования родственникам и близким Задорнова и заявил, что это невероятно печальное событие. Как сообщает НСН, артист заявил, что ему очень жаль замечательного человека и талантливого писателя. Михаил Боярский не смог сдержать чувств и добавил: "Будь она проклята, эта болезнь!".

Напомним, сатирик ушел из жизни в возрасте 69 лет вечером в пятницу после длительной болезни. В прошлом году Задорнову сделали операцию, которая улучшила его состояние, однако не спасла ему жизнь.