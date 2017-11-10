Задорнов велел Галкину рассказывать о нем после смерти что-то забавное

Популярный телеведущий Максим Галкин рассказал о звонке сатирика Михаила Задорнова и об их последней встрече. Об этом он написал в своем инстаграме. Галкин вспомнил, как сатирик привел его на большую сцену. Стала известна последняя воля Михаила Задорнова

Михаил Задорнов позвонил Максиму, когда узнал о своем страшном диагнозе. С улыбкой сатирик объяснил свой звонок, что хочет попрощаться со всеми, кто ему дорог. Последняя встреча Галкина и Задорнова произошла где-то месяц назад. Как вспоминает Максим, звучали шутки и смех. "Помню лет восемь назад, дав интервью в память о своём друге Леониде Филатове, он сказал мне: "Знаешь, Леня был такой светлый, весёлый человек, ему бы не хотелось, чтобы в память о нём скорбели. Вот и я когда умру, ты обо мне рассказывай, что-то забавное, прикольное", - рассказал Максим, добавив, что пока не получается. И выразил глубокие соболезнования родным.

Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной знаменитого юмориста Михаила Задорнова. Глава ведомства назвал смерть артиста "личной трагедией".

Михаила Задорнова сегодня вспоминают известные артисты, писатели, коллеги, маевцы.