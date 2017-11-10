Актеру Владимиру Этушу вернули все похищенные деньги

В пятницу, 10 ноября, жена народного артиста СССР Владимира Этуша сообщила радостную новость.

По словам супруги актера, к настоящему моменту семье в полном объеме вернули деньги, похищенные ранее. Елена Этуш подчеркнула, что все средства сейчас находятся в "Сбербанке" на счету у своих законных владельцев, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, ранее СК РФ возбудил дело о мошенничестве на сумму 28 миллионов рублей. Позже подозреваемый в краже денег у Владимира Этуша был задержан.