Актеру Владимиру Этушу вернули все похищенные деньги
10 ноября 2017, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 10 ноября, жена народного артиста СССР Владимира Этуша сообщила радостную новость.
По словам супруги актера, к настоящему моменту семье в полном объеме вернули деньги, похищенные ранее. Елена Этуш подчеркнула, что все средства сейчас находятся в "Сбербанке" на счету у своих законных владельцев, передает сегодня РИА "Новости".
Напомним, ранее СК РФ возбудил дело о мошенничестве на сумму 28 миллионов рублей. Позже подозреваемый в краже денег у Владимира Этуша был задержан.