Мария Шукшина заявила, что возвращается на телевидение

Знаменитая российская телеведущая Мария Шукшина заявила, что возвращается на ТВ.

Согласно последней информации, любимица телезрителей получила предложение об участии в новом телевизионном проекте. На своей странице в социальной сети Instagram Шукшина рассказала, что одной из ее подписчиц недавно приснился сон, в котором она видит телеведущую на экране – она сидит за столом в кругу друзей и дарит им подарки. В этот же день, по словам Марии, было решено, что создается новая программа. Шукшина заявила, что она в шоке и никак не может объяснить этот феномен.

Пока не уточняются подробности будущей передачи. Знаменитость заявила, что сейчас не может раскрыть все карты.