Мария Шукшина заявила, что возвращается на телевидение
10 ноября 2017, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая российская телеведущая Мария Шукшина заявила, что возвращается на ТВ.
Согласно последней информации, любимица телезрителей получила предложение об участии в новом телевизионном проекте. На своей странице в социальной сети Instagram Шукшина рассказала, что одной из ее подписчиц недавно приснился сон, в котором она видит телеведущую на экране – она сидит за столом в кругу друзей и дарит им подарки. В этот же день, по словам Марии, было решено, что создается новая программа. Шукшина заявила, что она в шоке и никак не может объяснить этот феномен.
Пока не уточняются подробности будущей передачи. Знаменитость заявила, что сейчас не может раскрыть все карты.