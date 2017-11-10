СМИ: жена и сестра умершего Михаила Задорнова попали в больницу

В пятницу, 10 ноября, появились неутешительные новости о семье умершего накануне юмориста Михаила Задорнова.

Согласно некоторой информации, жене и сестре артиста понадобилась помощь медиков после того как они узнали о его смерти. Как сообщает сегодня новостной портал Life и ряд других изданий, женщинам стало нехорошо в здании больницы, где скончался Задорнов. Якобы их поместили в стационар, где они находятся под наблюдением врачей. Официального подтверждения этих данных пока нет.

Напомним, ранее сегодня стало известно о кончине сатирика. Он ушел из жизни в возрасте 69 лет после продолжительной болезни.