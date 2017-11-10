Кончину Михаила Задорнова подтвердил Иосиф Кобзон

В пятницу, 10 ноября, сообщение о кончине сатирика и юмориста Михаила Задорнова было подтверждено. Данную информацию предоставил депутат Госдумы и знаменитый российский артист Иосиф Кобзон.

Певец сообщил, что Задорнов ушел из жизни в возрасте 69 лет накануне вечером, передает Russia Today.

Согласно последней информации, причиной смерти юмориста являлся рак головного мозга. Якобы смертельная болезнь поразила оба полушария. Михаил Задорнов до последнего боролся за жизнь, несмотря на страшный диагноз.

Ранее сегодня друзья и коллеги сатирика высказались по поводу его кончины.