Пародист Грушевский рассказал, что Задорнов планировал снимать комедию о США

Пародист Михаил Грушевский узнал о смерти писателя-сатирика Михаила Задорнова, как и многие сегодня утром, из СМИ. Грушевский не хочет верить, что так случилось. По его словам, "новость жуткая".

Пародист рассказал, что незадолго до своего страшного диагноза Михаил Николаевич собирался снимать геополитическую комедию про США и Россию. Задорнов присылал ему сценарий. Фильм должен был называться "Советник президента". Грушевскому Задорнов предлагал роль советника президента, - сообщает "ТВ Звезда".

Не может поверить в смерть Михаила Задорнова и Владимир Винокур. Подробности смерти Задорнова рассказал Иосиф Кобзон. Сатирик скончался 9 ноября, вечером.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Он окончил МАИ в Москве. Создал в вузе студенческий театра. Начал сочинять свои рассказы. Выступал с монологами на сцене и на телевидении. За свою жизнь Михаил Задорнов написал более 10 книг, среди них лирические и сатирические рассказы, пьесы.