СМИ узнали, где находится жена Джигарханяна

Новость о том, что намеченный на 9 ноября развод Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской не состоялся, вызвала много пересудов. Сообщалось даже, что молодая жена артиста находится в больнице.

По этой причине якобы Цымбалюк-Романовская не смогла принять участие в заседании суда и его перенесли на 27 ноября.

Корреспондент ВГТРК разыскал супругу Джигарханяна в полном здравии и хорошем настроении в Тбилиси и записал с ней для программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" эксклюзивное интервью на берегу реки Куры. "Я тут не потому, что убегаю или прячусь, а хочу подождать, чтобы истерия вокруг нашей личной истории прошла", — говорит Виталина.

Сегодня в одном из столичных судов состоялось первое слушание по делу о бракоразводном процессе Цымбалюк-Романовской и Джигарханяна. Самих супругов на заседании не было, однако их представители дали согласие на развод. Следующее заседание назначено на конец ноября.

Ранее появилась информация о том, какая сумма пропала из театра Армена Джигарханяна. В ходе проверки выяснилось, что после "правления" супруги артиста Виталины Цымбалюк-Романовской исчезли 80 млн рублей.