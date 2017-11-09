Говорухин внесёт в ГД проект о регулировании рекламы во время показа фильмов

Глава комитета Государственной думы по культуре Станислав Говорухин намерен внести в ГД законопроект о цивилизованной трансляции рекламных роликов во время показа кинофильмов по телевидению.

Как пояснил Говорухин, он не ставит целью вообще избавиться от рекламы, просто есть желание привести ситуацию в какие-то цивилизованные рамки. Он считает, что художественные фильмы практически гибнут из-за рекламы. Говорухин считает в корне неправильным показывать рекламные заставки, например, за две минуты до окончания кинопоказа и тем самым "убивать титры". Также он привел пример, когда на телевидении может идти какой-то фильм и одновременно размещаться реклама с тем же персонажем, который снимается в киноленте.

"Вот идет фильм с трагическим эпизодом, вдруг на экране возникает какой-то черт, что-то прыгает, показывает и занимает половину экрана [телевизора] снизу. Потом выясняется, что это реклама передачи какой-то", - посетовал Говорухин, передает ТАСС.