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//Культура 13+

Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах

9 ноября 2017, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах
globallookpress.com

Число скандалов на западе, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, растет.
Американская актриса Порша де Росси обвинила в домогательствах своего коллегу Стивена Сигала.

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"Мое заключительное прослушивание на фильм Стивена Сигала состоялось в его офисе. Он рассказал мне, как важно, чтобы химия была вне экрана, усадил меня и расстегнул свои кожаные штаны", - написала она в своем Twitter.

Актриса известна по ролям в сериалах "Замедленное развитие" и "Скандал". Она жена телеведущей и актрисы Эллен Ли Дедженерес. Агент де Росси на ее рассказ об инциденте невозмутимо ответила: "Ну, я не знала, в твоем ли он вкусе".

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с массовыми обвинениями в домогательствах со стороны голливудских звезд в США.

Известный режиссер Андрей Кончаловский считает, что мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться. Кончаловский высказал свое мнение о скандале вокруг Харви Вайнштейна.

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Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах

Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах

Число скандалов на западе, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, растет. Американская актриса Порша де Росси обвинила в домогательствах своего коллегу Стивена Сигала.

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В Ижевске обрушились девять этажей жилого дома

В Ижевске обрушились девять этажей жилого дома

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МОК пожизненно дисквалифицировал Вылегжанина, Петухова, Иванову и Шаповалову

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В ДТП на Алтае погибли военные, недавно вернувшиеся из Сирии

Четверо военнослужащих, вернувшихся недавно со службы в Сирии, погибли в результате ДТП на Алтае. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу и столкнулся с ограждением.

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Песков заявил о бесполезности обращений в Кремль по поводу прав Багдасарян

Песков заявил о бесполезности обращений в Кремль по поводу прав Багдасарян

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Опубликовано видео проверки будущих губернаторов под БТР

Опубликовано видео проверки будущих губернаторов под БТР

Будущие губернаторы проходят серьезную подготовку. В ходе тренинга, который проходил на подмосквоном полигоне, потенциальные кандидаты в главы регионов должны были лечь под движущийся БТР.

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Победитель "Русского лото" сможет забрать свой выигрыш в течение трех лет

Победитель "Русского лото" сможет забрать свой выигрыш в течение трех лет

Победитель лотереи "Русское лото", сорвавший джекпот в полмиллиарда рублей, может забрать свой выигрыш в течение трех лет. Согласно российским законам, денежная сумма будет ждать своего обладателя.

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