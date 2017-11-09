Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах

Число скандалов на западе, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, растет.

Американская актриса Порша де Росси обвинила в домогательствах своего коллегу Стивена Сигала. СМИ узнали, что Вайнштейн нанимал детективов, чтобы следить за актрисами

"Мое заключительное прослушивание на фильм Стивена Сигала состоялось в его офисе. Он рассказал мне, как важно, чтобы химия была вне экрана, усадил меня и расстегнул свои кожаные штаны", - написала она в своем Twitter.

Актриса известна по ролям в сериалах "Замедленное развитие" и "Скандал". Она жена телеведущей и актрисы Эллен Ли Дедженерес. Агент де Росси на ее рассказ об инциденте невозмутимо ответила: "Ну, я не знала, в твоем ли он вкусе".

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с массовыми обвинениями в домогательствах со стороны голливудских звезд в США.

Известный режиссер Андрей Кончаловский считает, что мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться. Кончаловский высказал свое мнение о скандале вокруг Харви Вайнштейна.