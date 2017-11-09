Станислав Садальский рассказал, почему жалел дочь Людмилы Гурченко

Популярный актер и блогер Станислав Садальский собирается прийти на похороны Марии Королевой - единственной дочери народной артистки Людмилы Гурченко. Мария Королева скоропостижно скончалась 8 ноября на 59-м году жизни.

По признанию Садальского, он всегда искренне жалел Машу. "Тяжесть такой материнской славы мало кто смог бы выдержать, а она всегда старалась быть достойной", - объяснил актер.

Садальский уверен, что Сергей Сенин и Мария Королева - это два самых любимых Люсиных человека. "Я рад, что после ухода Люси Маша помирилась с Сережей Сениным, так и должно было быть, это все пустое, кроме любви и смерти, вот момент истины, когда надо быть настоящим", - написал в Инстаграм актер. "Царствие небесное, прости и прощай", - подписал коллаж из фотографий Людмилы Гурченко и Марии Королевой и Сергея Сенина на ее похоронах актер.

В выходные Садальский улетит. А если Марию Королеву будут хоронить 10 ноября, он проводит ее в последний путь.

У Марии Королевой осталась дочь Лена и внучка Тася.