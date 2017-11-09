Челябинская публика познакомится с Русским драматическим театром из Хакасии

Завтра, 10 ноября, в Челябинске стартуют гастроли Русского драматического театра имени Лермонтова из Абакана. Труппа из Хакасии приезжает в рамках федеральной программы «Большие гастроли». За три дня гости покажут сразу шесть спектаклей.

«Мы сделали ставку на современную драматургию: из шести спектаклей пять поставлены по текстам современных авторов. Такие пьесы на сценах театров появляются не так уж часто, а нашему театру интересны и близки поиски и эксперименты современных драматургов», - прокомментировал главный режиссер абаканского театра Евгений Ланцов.

Первым челябинская публика увидит спектакль «Земля Эльзы». История о любви двух пожилых людей наперекор всему. В основе постановки пьеса современного драматурга из Екатеринбурга Ярославы Пулинович. История вполне реальная. Прототипом главной героини послужила бабушка автора, пьеса получилась очень живой.

Эльза и Василий встречаются, когда за спиной у обоих – дети, внуки, брак с нелюбимым человеком и тяготы послевоенных лет. Родственные души, в обществе друг друга они находят то, чего им не хватало всю жизнь – понимание и согласие. К сожалению, этого они не находят у самых близких людей, дети пытаются разлучить их, не хотят видеть в стариках-родителях не только источник наследства, но полноценных личностей, которым доступны все возможности жизни и все чувства, в том числе и любовь…

Пьеса заканчивается трагично, но режиссер нашел интересный ход: в финале главный герой приезжает к своей возлюбленной на угнанном мотоцикле, чтобы увезти ее в даль светлую.

«Мотоцикл японский, действительно угнанный. Достался нам от полицейских, забирали прямо со штраф-стоянки. Он вполне рабочий, красный и красивый – как раз для эффектного финала», - рассказал постановщик Евгений Ланцов

Гастрольные спектакли пройдут параллельно на большой и малой сценах. Один спектакль пришлось заменить. Из-за болезни артиста вместо спектакля «Тихий шорох уходящих шагов» публика увидит «Мама, я и мертвая ворона». В основе постановки также пьеса современного автора Анны Яблонской, погибшей во время теракта в Домодедово в 2011 году. В том же году в Челябинске Евгений Ланцов представил читку пьесы «Язычники», по которой в 2013 году в абаканском театре поставил спектакль молодой режиссер Владимир Гордеев.