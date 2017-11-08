Дочь Людмилы Гурченко планируют похоронить на Новодевичьем кладбище

Дочь легендарной актрисы Людмилы Гурченко Марию Королеву планируют похоронить на Новодевичьем кладбище. Мария Королева скоропостижно скончалась на 59-м году жизни в среду, 8 ноября.

Внучка актрисы Лена Королева хочет, что маму похоронили рядом со знаменитой бабушкой. Адвокат семьи Гурченко Шота Горгадзе заявил, что планирует сделать все от него зависящее, чтобы единственная дочь Людмилы Марковны была похоронена рядом со своей матерью на Новодевичьем кладбище.

Он не исключил, что возникнут определенные сложности, но намерен решать этот вопрос. Известно, что места на Новодевичьем кладбище выкупаются заранее и стоят дорого. Шота Горгадзе не гарантировал исполнить желание Елены Королевой, сообщает "СтарХит"

Мария Королева умерла, по предварительной версии, из-за сердечной недостаточности. Дочь Елена нашла маму лежащей в подъезде. У Марии Королевой остались дочь Лена и внучка Тася. Ее брат по отцу Александр живет в Тбилиси.