СМИ подсчитали размер наследства умершей дочери Гурченко

Скончавшаяся дочь Людмилы Гурченко оставила своим родственникам многомиллионное наследство. Об этом узнали СМИ.

Согласно подсчетам, проведенным порталом «Дни.ру» , Мария Королева владела недвижимостью, антиквариатом и дорогими шубами, доставшимися ей от матери. Все это имущество журналисты оценили в 20 млн рублей. В числе претендентов на получение наследства издание назвало дочь и внучку умершей женщины.

Об уходе из жизни единственной дочери Людмилы Гурченко стало известно ранее в среду. Тело 59-летней Марии Королевой было обнаружено в подъезде ее дома. По предварительной информации, причиной смерти женщины стали проблемы с сердцем.