Названа причина смерти единственной дочери Гурченко

Стала известна причина смерти единственной дочери актрисы Людмилы Гурченко.

Адвокат Шота Горгадзе рассказал корреспонденту РИА Новости, что Мария Королева скончалась из-за проблем с сердцем. По словам юриста, смерть женщины была внезапной.

Горгадзе добавил, что в настоящее время занимается организацией похорон Королевой. Планируется, что ее предадут земле рядом с матерью на Новодевичьем кладбище в Москве. Информации о дате проведения траурной церемонии пока нет.

Об уходе из жизни 59-летней дочери Людмилы Гурченко «Аргументы недели» писали ранее в среду. Сама актриса скончалась в возрасте 75 лет в 2011 году.