В столичном театре МХАТе имени Горького состоялась премьера спектакля "Золото партии". Его выпустили к столетию Октябрьской революции, сообщает Общественное Телевидение России.

Спектакль поставили по пьесе современного драматурга Юрия Полякова. Сам автор называет ее комедией. Действие происходит в наши дни в особняке банкира. Над постановкой работали сразу два режиссера: Валентин Клементьев и Михаил Кабанов. Оба вышли на сцену и в качестве актеров, а главную роль исполнил Владимир Ровинский.



Валентин Клементьев, режиссер, народный артист России: "Это просто срез нашей сегодняшней жизни. Отношение к событиям не только столетней давности, но и к тому, что происходит сегодня. Пьеса написана около года назад, и за это время настолько динамично менялась ситуация, что нам приходилось несколько раз акценты смещать с поправкой на сегодняшний день".



До конца года спектакль во МХАТе покажут еще шесть раз. Зрители смогут увидеть его уже в эти выходные.