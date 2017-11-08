Названа астрономическая сумма, пропавшая из театра Армена Джигарханяна

Сегодня в СМИ появилась информация о том, какая сумма пропала из театра Армена Джигарханяна.

В ходе проверки выяснилось, что после "правления" супруги артиста Виталины Цымбалюк-Романовской исчезли 80 млн рублей. В настоящий момент, как уточняет "7 Дней", нельзя с уверенностью сказать, где находятся эти деньги. Есть предположение, что при помощи подставных компаний средства были выведены в офшоры.

Подчеркивается, что деньги, выделенные из госбюджета, якобы тратились на необходимые закупки, однако часть приобретений осуществлялась лишь по бумагам.





