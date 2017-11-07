Оззи Осборн назвал дату своего последнего выступления

Британский рок-исполнитель Оззи Осборн объявил о своём финальном турне. Летом 2018 года он даст последний концерт в Швеции на фестивале для любителей тяжёлой музыки под названием Sweden Rock.

Рок-фестиваль Sweden Rock пройдет в Сальвесборге с 6 по 9 июня.

Оззи Осборн создал рок-группу Black Sabbath, которая распалась в начале текущего года. Летнее турне музыканта считается его сольным прощанием с многочисленными поклонниками его творчества.

Оззи Осборн выступит в России с двумя прощальным концертами, передает РИА Новости со ссылкой на концертную компанию T.C.I. В столичном "Олимпийском" выступление пройдет 1 июня, и в петербургском "Ледовом дворце" 3 июня. Это последняя возможность воочию увидеть великого "Принца тьмы".

Ранее певица Келли Осборн, дочь музыканта Оззи Осборна, которая, как и отец, славится весьма экстравагантными выходками, на этот раз решила шокировать своих поклонников признанием о своей нетрадиционной ориентации.