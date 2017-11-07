Джигарханян решил добиваться развода через суд

Актер, режиссер и худрук театра под своим руководством Армен Джигарханян подал иск о разводе, процесс начнется 9 ноября, сообщила во вторник пресс-секретарь Кунцевского суда Москвы Дарья Галкина.

"Мировой судебный участок №202 проведет беседу по иску 9 ноября", — заявила Галкина РИА Новости.

Знаменитый российский актер и режиссер Армен Джигарханян, попавший недавно в центр скандала, вернулся к работе в театре под своим руководством.

В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале Армен Джигарханян назвал Виталину воровкой. Он твердо заявил, что мириться с ней не намерен и собирается разводиться.

В свою очередь, Виталина Цымбалюк-Романовская боится расправы. Молодая жена Джигарханяна написала заявление в правоохранительные органы об угрозах облить ее серной кислотой, а также поджечь ее автомобиль и даже нанять для нее киллера. Присутствовать на бракоразводном процессе она не намерена – ее интересы будет представлять Элина Мазур. Как узнали Dni.Ru, Виталина отдыхает в Грузии.