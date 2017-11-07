7 ноября в Нижнем Тагиле начнутся съемки восьмисерийного фильма Сергея Урсуляка «Ненастье» о «лихих 90-х». Фильм будет сниматься возле Нижнетагильского горно-металлургического колледжа, на территории музея-завода и на вокзале.

На время съемок фильма будет ограничено движение по улицам Пархоменко, Балакинской, Октябрьской, Фестивальной и Больничному переулку. Перекрытие улиц завершится 10 ноября.