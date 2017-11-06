В новом фильме Бессона заметили украинских космонавтов

Пользователи социальных сетей обнаружили в новом фильме режиссера Люка Бессона космонавтов, представляющих Украину. Речь идет о фантастической картине «Валериан и город тысячи планет», которая вышла на экраны прошедшим летом.

Космонавты, на комбинезонах которых изображен флаг Украины, появляются в одной из сцен в начале ленты.

Данный факт стал предметом шуток среди украинских пользователей Twitter. В своих постах они с иронией отметили, что появление представителей страны в фильме является признанием ее успехов в космосе.

Ранее «Аргументы недели» писали, что картина Люка Бессона стала самой дорогой в истории Франции.