Александр Розенбаум посвятил песню покойной Вере Глаголевой

Знаменитый российский музыкант Александр Розенбаум написал песню об актрисе и режиссере Вере Глаголевой, которая скончалась 16 августа текущего года в результате онкологического заболевания.

Артист исполнил композицию под названием "Вера, глаголь добро" на своем юбилейном концерте в Театре Российской Армии. Розенбаум подчеркнул, что не верил в дружбу между женщиной и мужчиной до встречи с Верой Глаголевой. Он также признался, что слова этой песни пришли ему на ум в день похорон актрисы.

Во время выступления на экране за спиной музыканта показывали кадры из картин с участием артистки. После концерта младшая дочь Глаголевой Настасья Овечкина написала на своей страничке в соцсети Instagram пост, в котором поблагодарила Розенбаума за такое отношение к своей маме.