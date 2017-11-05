Питерский художник создал скульптуру перевернутой Ксении Собчак
5 ноября 2017, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Петербурге изготовлен перевернутый вверх ногами памятник Ксении Собчак. Творение принадлежит художнику-акционисту и экс-мэру Архангельска Александру Донскому. Как уверяет автор, он отражает позицию телеведущей.
Скульптуру скоро доставят в московский музей ультрасовременного искусства. Александр отмечает, что позиция Ксении постоянно меняется, а значит, и памятник представляет собой фигуру этого человека, но вверх тормашками. Художник добавил в интервью телеканалу «360» , что если бы Собчак была животным, то это была бы смесь хамелеона и змеи, потому что она все время меняет цвет в зависимости от обстоятельств. При этом Донской считает Ксению «красивой и сексуальной женщиной».