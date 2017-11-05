Большой театр отменил концерт из-за сообщения об угрозе взрыва

Около 700 человек эвакуировали из Большого театра в центре Москвы после анонимного сообщения о "минировании". К моменту поступления информации все дневные представления в театре были завершены.

Как рассказала РИА Новости пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова, вечерние спектакли на исторической и новой сценах не были запланированы. Был отменен только концерт в Бетховенском зале.

Ранее в полицию также поступила анонимная информация об угрозе взрыва зданий кинотеатра "Космос", торгового комплекса "Галерея-Аэропорт", Музея архитектуры им. А.Шусева, ТЦ "Outlet Village Белая Дача" и ТЦ "Европейский".

Угроза взрыва объявлена в гостинице "Метрополь". Также эвакуация проводится в здание ГУМа на Красной площади. На месте работают кинологи.