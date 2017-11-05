Иосиф и Нелли Кобзон устроили грандиозный праздник в честь годовщины свадьбы

Иосиф и Нелли Кобзон устроили шикарный праздник в честь годовщины своей свадьбы. В минувшую пятницу, 3 ноября, семейная пара организовала банкет в одном из самых лучших ресторанов Москвы.

На мероприятие в зал торжеств, украшенный огромным количеством цветов, пришли близкие и друзья Иосифа и Нелли Кобзон. Среди гостей вечера были Лев Лещенко, Валентин Юдашкин, Станислав Говорухин, Игорь Крутой и многие другие, передает "СтарХит".

Виновники торжества сидели на роскошных стульях, напоминающих троны и принимали поздравления и пожелания долгих лет совместной жизни. Отметим, что со дня свадьбы артиста и его избранницы прошло уже 46 лет.