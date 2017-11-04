Умерла заслуженная артистка РФ Елена Афанасьева

В Краснодаре на 93-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Елена Афанасьева

Актрису краснодарского драматического театра похоронят на Славянском кладбище 7 ноября в 12:00.

Елена Михайловна Афанасьева пришла в Краснодарский театр драмы им. Горького в 1954 году и прослужила в нем более тридцати лет. Яркий талант и невероятная харизма позволяли Елене Михайловне играть самые разные роли. Режиссеры ставили спектакли специально для нее.

"Когда уходят такие дарования, только об одном хочется просить Вселенную: пусть вновь и вновь зажигаются новые звезды, чтобы наш мир оставался светлым и радостным", - отметили в пресс-службе театра.