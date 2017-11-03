Революционный концерт Маэстро Башмета и «Оркестра будущего»

В Москве, в Концертном зале им. П.И. Чайковского, 7 ноября состоится уникальный концерт «звездного» состава Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением основателя и художественного руководителя коллектива, Маэстро Юрия Башмета. Концерт посвящен 100-летию Революции.

Участники Всероссийского юношеского симфонического оркестра, получившие особенную популярность в этом году благодаря телепроекту телеканала «Культура», номинанта на премию ТЭФИ-2017 «Оркестр будущего», на концерте в столице выступят не только в качестве слаженного коллектива под управлением маэстро Башмета, но и в качестве солистов с оркестром. Концерт станет наглядной демонстрацией будущего знаменитой русской исполнительской школы. Поэтому вечер получил подзаголовок «Будущее Время».

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году. В состав оркестра вошло более 90 юных музыкантов в возрасте от 11 до 22 лет из 35 городов России, от Камчатки и до Калининграда.

Оркестр был сформирован на основе уникального по своей идее и масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. Конкурс молодых исполнителей подобного масштаба не имеет аналогов в истории России.

Отборочные туры национального конкурса исполнителей классической музыки проходили в течение семи месяцев во всех Федеральных округах России. В региональных отборочных турах Юрий Башмет принимал участие лично. За все время конкурса в прослушиваниях приняли участие более 1500 учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств и музыкальных училищ.

Первые концерты коллектива состоялись 28 и 29 ноября 2012 года в городе Сочи, и были встречены с огромным интересом, как со стороны публики, так и со стороны профессиональных музыкантов.

Невероятный успех и внимание к выступлению оркестра предопределил необходимость продолжения проекта, играющему огромную роль в привлечении внимания к вопросам профессионального детского музыкального образования в нашей стране. В программе вечера 7 ноября – «Симфонические танцы» С. Рахманинова, а также сочинения Д. Шостаковича, Дж. Соллимы, Ж. Бизе, П. Сарасате и другие.