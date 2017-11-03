Накануне Дня народного единства, жители России писали "Большой этнографический диктант". Акция проходит во второй раз. Стать участником мог любой желающий старше 15 лет, сообщает ОТР.



Камчатка из-за разницы во времени справилась с заданием одной из первых. В регионе проверили свои знания несколько сотен человек. Диктант состоит из 30 тестовых вопросов. 20 из них - федеральные, то есть общие для всех, ещё 10 вопросов составлены с учетом региональной специфики. В данном случае они об истории Камчатского края. С заданием нужно справиться за 45 минут.

Валентина Некифорова, житель посёлка Карага: "Я уверена в своих знаниях. Думаю, я не провалюсь. Это очень интересно. И вот в моем селе очень заботятся о том, чтобы дети и подростки знали о своей культуре и истории".