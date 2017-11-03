Супруга Джигарханяна рассказала, кто виноват в ее расставании с мужем

Супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская решила раскрыть имя человека, который может быть виновным в ее расставании с мужем.

Тайну женщина раскрыла на своей странице в одной из социальных сетей. Согласно последней информации, речь идет о режиссере Юрии Клепикове, который исполняет обязанности Армена Джигарханяна в театре. Как сообщает "7 Дней", Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что "мало что в Москве продается так плохо, как спектакли Клепикова".

Кроме того, мужчина якобы попросил весьма высокую зарплату и получил ее у руководства театра, а когда в тяжелые дни проходили поиски Армена Борисовича, Клепиков руководил театром и приносил записки от "Джигарханяна", которые были написаны женской рукой с ошибками в именах и должностях сотрудников. Цымбалюк-Романовская заметила, что ранее ее муж спросил, нельзя ли устроить Юрию квартиру, подобную той, которую приобрела семейная пара. Жена Джигарханяна также уточнила, что недавно Клепиков получил высокую должность в театре.

Женщина не исключает, что причиной всего происходящего может быть именно этот человек.





