Вдова Сергея Бодрова-младшего впервые за 15 лет заговорила о муже

Супруга актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, который погиб в 2002 году, впервые за пятнадцать лет заговорила о муже.

В Москве появится памятник "брату" Даниле Багрову colta.ru сообщает, что в начале отношений мужчина и женщина не могли наговориться друг с другом. Вдова Бодрова-младшего призналась, что их сын Саша невероятно похож на отца движениями и характером. Светлана вспомнила и последние слова, которые услышала от мужа. Через две недели после рождения малыша Сергей отправился на съемки в Северную Осетию и сказал супруге, что из аэропорта сразу приедет к ней и ребенку на дачу.

Женщина уточнила, что после несчастного случая очень долго искала мужа, обращалась к Константину Эрнсту с просьбой о помощи. К делу был подключен и Сергей Шойгу, однако все усилия спасателей были тщетны.

Светлана признается, что Сергей был в ее жизни как птица – прилетел и улетел.