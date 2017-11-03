CМИ: Дмитрий Марьянов мог скончаться из-за неверно подобранного лечения

В пятницу, 3 ноября, в СМИ появилась информация о том, что актер Дмитрий Марьянов мог скончаться из-за неверно подобранного лечения.

Согласно некоторым данным, врачи при назначении препаратов не взяли в расчет вредные привычки артиста. Как уточняется на Telegram-канале Mash, буквально за несколько недель до скоропостижной смерти Богданов в больших количествах употреблял алкоголь, вследствие чего у него загустела кровь.

Медики выписали пациенту лекарства, разжижающие кровь, хотя ранее у Марьянова была диагностирована тромбоэмболия. При этом заболевании нельзя употреблять препараты, которые препятствуют загустеванию крови. Вероятно, тромб, ставший причиной смерти артиста, мог оторваться именно по этой причине.