Скончался писатель Владимир Маканин

1 ноября в возрасте 80 лет скончался советский и российский писатель Владимир Маканин. Ответственный секретарь премии «Русский Букер» Игорь Шайтанов заявил, что Владимир Маканин был настоящим писателем, его кончина - это потеря для русской литературы.

Владимир Маканин - автор романов «Предтеча», «Андеграунд, или Герой нашего времени» и «Две сестры и Кандинский». Как отметил Шайтанов, переходный период с конца XX века по начало XXI никто так подробно и глубоко не отразил, как Маканин.

Шайтанов говорит, что последние два года жизни писатель жил в семейном доме в Ростовской области и серьезно болел, - передает RT.

Секретарь правления Союза писателей России Александр Бобров заявил, что Владимир Маканин входил в плеяду писателей, которая предвосхищала и предчувствовала процессы, которые должны были произойти в обществе, и был на острие тематики.

«Владимир Семёнович Маканин умер у себя дома, 1 ноября, в посёлке Красный под Ростовом-на-Дону», — передало РИА Новости со сслыкой на издательство «Эксмо».

Владимир Маканин является лауреатом многочисленных литературных премий, среди которых «Большая книга», «Русский Букер», «Пенне» (Италия), Европейская премия по литературе. Его похоронят 3 ноября.