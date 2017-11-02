Усадьба Бакуниных в Тверской области разрушается

Очевидцы сообщают об обрушении крыши на флигеле усадьбы Бакуниных в Прямухино в Кувшиновском районе. По данным градозащитников из объединения "Тверские своды", комплекс усадьбы, в том числе флигель - объект культурного наследия федерального значения.



Помимо провалившейся крыши, на стенах дома образовалось множество глубоких трещин. Существует угроза обрушения стен. При этом никаких противоаварийных работ на объекте не проводится. Автор фото - Игорь Рудницкий - сообщил, что отправил письма с описанием ситуации в Бакунинский фонд, а также в фонды Владимира Потанина и Михаила Прохорова.



Семья Бакуниных владела усадьбой Прямухино с конца 18 века. В 19 веке здесь был один из центров культурной жизни не только Тверской губернии, но и всей европейской части России. В Прямухино в разные годы гостили и творили Виссарион Белинский, Лев Толстой, Максим Горький и другие известные деятели русской культуры.





по сообщению портала "Афанасий Бизнес"