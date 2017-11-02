Драматург Коляда получил слишком много грантов

«Коляда-Театр» получил от Минкульта РФ грант в 1,5 миллиона рублей на постановку спектакля «Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка». Однако проблема в том, что деньги должны быть потрачены до конца года, а как их распределить в течение оставшихся двух месяцев — руководитель театра Николай Коляда не знает.



«Вроде бы радоваться надо, а я в панике. Все планы до конца года давным-давно свёрстаны», — написал Коляда в Facebook.