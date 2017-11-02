Главному памятнику Башкирии исполняется 50 лет

17 ноября 1967 года состоялось открытие памятника Салавату Юлаеву, который стал главной достопримечательностью Уфы. А для его автора – скульптора Сосланбека Тавасиева – он оказался, пожалуй, главным творением в жизни.



«Будь как Салават»



Впервые о народном герое Башкирии Сосланбек Тавасиев услышал, будучи в Стерлибашевском районе, куда был эвакуирован в годы войны. Клара Тухватуллина (министр культуры республики в 1965-1969 гг. – Ред.) вспоминала, что скульптор заметил, как, провожая на фронт молодых сельчан, старшие говорили: «Будь как Салават». Сосланбек Дафаевич заинтересовался этим образом, стал изучать архивные материалы и народный фольклор, его захватила идея увековечить память национального героя. Как это – во всей республике нет полноценного памятника Салавату!



С самого начала у него в голове возник образ именно всадника на коне. Он решил увековечить в камне момент, когда Салават принял решение примкнуть к Пугачёву и поддержать народное восстание.



«Привстав на стременах, могучей рукой натянув поводья, всадник на высоком утёсе осадил разгорячённого коня. Смелое, волевое лицо, энергичный, поднятый в призывном движении жест правой руки с плетью-камчой. Салават как бы обращается к своим товарищам с призывом идти к царю-атаману» - так описывают во многих источниках получившийся образ.



Макет в театре



Работал Тавасиев над скульптурой четверть века. За этот период он внёс несколько технических новшеств в процесс создания скульптур. Вот что написал автор в автобиографии:



«Впервые в истории проделана большая работа по анатомированию лошади в любой заданной композиции всей фигуры лошади. Разработан механизированный каркас человека и лошади, дающий возможность в любой стадии работы вносить поправки и изменения, не нарушая всей проделанной работы, - это сильно улучшает художественные качества скульптуры и намного сокращает время работы. Данный каркас может быть использован при сооружении скульптур любого масштаба.



Тогда же сконструирован вращающийся мост, по которому ходит каретка - рабочее место, - благодаря чему автор может работать без громоздких лесов, с правом вращения вокруг скульптуры, поднимаясь и спускаясь в любом месте».

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