Поклонники Дмитрия Марьянова просят дать ему звание народного артиста посмертно

Поклонники знаменитого российского актера Дмитрия Марьянова, который скончался 15 октября, просят дать ему посмертно звание народного артиста.

Соответствующая петиция уже составлена группой активистов во главе с жительницей Омска Натальей Липницкой. В документе говорится, что Дмитрий Марьянов служил в театре "Ленком" более десяти лет, а затем он выступал на сцене "Независимого театра". Поклонники утверждают, что множество ролей актера останутся в сердце зрителей, поскольку он мог действительно перевоплощаться в своих персонажей.

Как сообщает "СтарХит", активисты также убеждены, что будущие поколения смогут узнать об этом артисте больше, если он будет иметь звание народного и его имя будет внесено в соответствующую базу. Данный факт, по словам фанатов, является показателем, что работы этого человека заслуживают внимания.