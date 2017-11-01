Группа Deep Purple отметит 50-летие двумя концертами в России

Легендарная британская группа Deep Purple выступит с двумя концертами в России. 30 мая следующего года состоится концерт в Москве, в спорткомплексе «Олимпийский», а 1 июня — в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в столичном спорткомплексе «Олимпийский», ожидается грандиозное шоу, так как каждый концерт группы — это виртуозное музыкальное исполнение, наполненное импровизациями и неожиданными ходами. Билеты уже поступили в продажу.

Deep Purple регулярно приезжают в Россию на протяжении уже более двух десятилетий, за это время группа провела несколько полномасштабных туров, включавших концерты во многих региональных центрах.

За свою почти полувековую историю группа выпустила 19 студийных альбомов, а записи квинтета разошлись многомиллионными тиражами.