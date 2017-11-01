«Аргументы недели» в очередной раз публикуют стихи большого друга нашей редакции, замечательного поэта и прозаика, члена Союза писателей РФ Виктора Трифоновича СЛИПЕНЧУКА.

Имя Виктора Слипенчука хорошо знакомо нашим читателям. Его публикации постоянно вызывают большой резонанс.

Прежде чем стать писателем, Виктор Трифонович Слипенчук работал геологоразведчиком, зоотехником, рабочим, моряком, рыбоводом, строителем и нашим коллегой – журналистом. Можно сказать, он объездил весь белый свет. Богатый опыт, доскональное знание жизненных ситуаций, в которых действуют литературные персонажи произведений, выгодно отличают его от «писателей-теоретиков». Слипенчук всегда точно попадает в цель. А эта цель – интерес тех, к кому обращены его неординарные произведения.

Слипенчук – русский писатель. Книги Виктора Трифоновича получили международное признание, они переводятся и издаются в странах СНГ и дальнего зарубежья – в Японии, Китае, Монголии, Франции.

Каталонский бунт

Какая жалость, Каталония,

Ты предала сама себя.

Ты для Мадрида, как колония,

Я говорю тебя любя.

И это вовсе не фантазия,

Мне сердце с болью говорит:

Ты для Мадрида папуасия,

Но главный папуас – Мадрид.

С кольцом в носу – он лишь для вида

Как будто действует за вас.

О, эти бусы из Мадрида –

Стекляшки для народных масс.

Я полагал, что звуки горна

Мне из Гренады донеслись.

О, каталонцы, как позорно

Вы папуасу отдались!

Бунт на коленях – ваше солнце

Теперь не скоро вновь взойдёт.

И всё же верю в каталонца

Который всех сместить придёт.

Какая горькая ирония,

Какой ничтожный перевес…

Как поживаешь Каталония,

В объятьях ценностей ЕС?!

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31.10.2017