Трагедия произошла в семье режиссера Эльдара Рязанова

Минувшей ночью в семье знаменитого российского режиссера Эльдара Рязанова произошла страшная трагедия.

На 54-м году жизни скоропостижно скончался пасынок легендарного деятеля культуры Олег Бердюгин. Как сообщает в среду, 1 ноября, "7 Дней", данную информацию предоставил близкий друг покойного, который отметил, что кончина была внезапной для всех родных и близких мужчины.

Он выразил соболезнования семье Олега Бердюгина и, в частности, его матери Эмме Абайдуллиной-Разяновой, которая в 2015 году потеряла супруга.