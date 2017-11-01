Уральская рок-банда готовит пластинку к юбилею Революции

Екатеринбургский оркестр музыкального шума «Яблоки Борджиа» в честь столетия Великой Октябрьской Социалистической Революции записал и подготовил к выпуску в свет сборник песен, созданных в период Гражданской войны и чуть позже, её непосредственными участниками, людьми, принявшими Революцию 1917-го года. Диск носит лаконичное название – «100».

По словам Юрия Ощепкова, художественного руководителя коллектива, выбор материала, как и даты выпуска очередной пластинки, – не случаен. Именно эти песни в своё время вызывали у участников оркестра глубокие эмоции, и то, что можно будет услышать на диске «100», – явилось особым их переосмыслением, новым, современным прочтением.

По общему мнению всех участников музыкального коллектива, Революция 1917-го года – неотъемлемая часть истории. Всеобщей истории. И именно 2017-й год Оркестр «Яблоки Борджиа» под управлением Юрия Ощепкова считает самым верным временем – для того, чтобы отдать дань памяти тем людям, что когда-то положили жизнь на алтарь Революции. Положили – ради общего блага. Ради светлого будущего, в которое они искренне верили. И коллектив отдаёт эту дань так, как может – Музыкой.