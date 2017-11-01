В среду, 1 ноября, ушел из жизни знаменитый российский актер Сергей Кудрявцев.

Зрители полюбили артиста за его запоминающиеся роли в популярных сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург". Как сообщает сегодня издание "Известия", ссылаясь на данные Театра Ленсовета, причиной смерти Кудрявцева стала продолжительная и тяжелая болезнь.

Отмечается, что на момент кончины актеру было 57 лет. В театре приносят свои соболезнования родным и близким Сергея Кудрявцева.